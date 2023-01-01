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Поздравляем вас с Новым годом!

Поздравляем вас с Новым годом!

. Сегодня наша планета завершит ещё один оборот вокруг Солнца. Двойка в календаре сменится на тройку, декабрь – на январь, отзвенят куранты и бокалы, а наш вращающийся каменный шар полетит вместе с нами дальше по орбите сквозь тьму Галактики.

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