Поздравляем вас с Новым годом!

. Сегодня наша планета завершит ещё один оборот вокруг Солнца. Двойка в календаре сменится на тройку, декабрь – на январь, отзвенят куранты и бокалы, а наш вращающийся каменный шар полетит вместе с нами дальше по орбите сквозь тьму Галактики.