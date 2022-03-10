Марин Томасов получил приз имени Пехлеваниди

Начиная с сезона 2021 года Профессиональная футбольная лига Казахстана приняла решение присвоить имя известно казахстанского бомбардира Евстафия Пехлеваниди награде лучшего бомбардира чемпионата.

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