Наместников забросил 6-ю шайбу в сезоне в матче против «Бостона». У него 25 очков и «+18» в 42 играх

Форвард стал автором единственной шайбы «Джетс» в игре регулярного чемпионата НХЛ с «Брюинс» (1:4). В активе россиянина стало 25 (6+19) очков в 42 играх в текущем сезоне при полезности «+18» (делит 6-е место в лиге по полезности среди форвардов).