Путин поручил направлять средства, полученные через ОМС, на зарплаты врачам

## Путин: зарплаты медиков – в приоритете Президент России Владимир Путин обозначил приоритет в использовании средств, полученных регионами благодаря выравниванию тарифов обязательного медицинского страхования (ОМС): они должны направляться в первую очередь на зарплаты медицинских работников.
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