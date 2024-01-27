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Футбол: «Сочи» выиграл первый спарринг в 2024 году

Футбол: «Сочи» выиграл первый спарринг в 2024 году

Подопечные 46-летнего испанского специалиста Роберта Морено открыли счет на 10-й минуте. Бразилец Мигель Силвейра, находясь в чужой штрафной, отдал верхом передачу Кириллу Заике, и правый вингер метров с 10 нанес меткий удар в дальний нижний угол ворот.

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