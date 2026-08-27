Польша направила уже вторую партию новых южнокорейских танков к российской границе. Какие цели преследует Варшава своими провокационными действиями, пояснил советник директора Российского института стратегических исследований Дмитрий Буневич.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)