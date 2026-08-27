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Metro Москва

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Эксперт рассказал, зачем Польша стягивает к границе с Россией новые южнокорейские танки

Эксперт рассказал, зачем Польша стягивает к границе с Россией новые южнокорейские танки

Польша направила уже вторую партию новых южнокорейских танков к российской границе. Какие цели преследует Варшава своими провокационными действиями, пояснил советник директора Российского института стратегических исследований Дмитрий Буневич.

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