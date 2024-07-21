Как советский лыжник отказался склонить знамя СССР перед Императором Японии в Саппоро. Что с ним сделали

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Комментарии
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М
Марина
Вот это сила духа!!!
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8 час.
Диана Мальгинова
С белым флагом не пошли бы.
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7 час.
Семен Демин
Так это был Советский человек, а не россиянин.
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1 час.

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