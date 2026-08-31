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Спорт Уик-Энд

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Червиченко: «Спартак» выдает феерию в матче с конкурентом, как было с «Зенитом», а затем не может обыграть аутсайдера…»

Червиченко: «Спартак» выдает феерию в матче с конкурентом, как было с «Зенитом», а затем не может обыграть аутсайдера…»

Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко высказался о ничьей «красно-белых» с «Оренбургом» в матче 6-го тура РПЛ.

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