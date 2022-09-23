Инфекции поднимают голову. Что нам готовит новый эпидсезон

Что нам ждать от нового эпидемиологического сезона и как защитить детей, aif.ru рассказал врач-педиатр, инфекционист, доцент кафедры инфекционных болезней у детей РНИМУ Пирогова Минздрава России, кандидат медицинских наук Алексей Ртищев.