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Инфекции поднимают голову. Что нам готовит новый эпидсезон

Инфекции поднимают голову. Что нам готовит новый эпидсезон

Что нам ждать от нового эпидемиологического сезона и как защитить детей, aif.ru рассказал врач-педиатр, инфекционист, доцент кафедры инфекционных болезней у детей РНИМУ Пирогова Минздрава России, кандидат медицинских наук Алексей Ртищев.

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