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Офицер США назвал скрытый смысл слов Зеленского об Артемовске

Офицер США назвал скрытый смысл слов Зеленского об Артемовске

Президент Украины Владимир Зеленский практически признался в том, что готов пожертвовать жизнями тысяч украинцев ради имиджа страны, заявил бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор, 29 марта в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

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