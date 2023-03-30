Президент Украины Владимир Зеленский практически признался в том, что готов пожертвовать жизнями тысяч украинцев ради имиджа страны, заявил бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор, 29 марта в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
Президент Украины Владимир Зеленский практически признался в том, что готов пожертвовать жизнями тысяч украинцев ради имиджа страны, заявил бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор, 29 марта в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
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