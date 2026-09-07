GOLD long plan Gold Futures COMEX:GC1! Yuriy_Bishko GOLD long plan price flipped daily vwap that's why at vwap i will take long trade key goal $4500 area what would be my confirmation best is big delta absorbtion at vwap or some big trade also remember that the price is ina range and it easely can taek lower levels before real rise that's why next key zone for long are $4430 $4411.
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