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10.09.24==Минприроды РФ утвердило новую редакцию стратегии сохранения амурского тигра в России до 2034 года, сообщили ТАСС в пресс-службе центра «Амурский тигр», который является партнером министерства по реализации стратегии.

10.09.24==Минприроды РФ утвердило новую редакцию стратегии сохранения амурского тигра в России до 2034 года, сообщили ТАСС в пресс-службе центра «Амурский тигр», который является партнером министерства по реализации стратегии.

Минприроды РФ утвердило новую редакцию стратегии сохранения амурского тигра в России до 2034 года, сообщили ТАСС в пресс-службе центра «Амурский тигр», который является партнером министерства по реализации стратегии.

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