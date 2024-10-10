10.10.24==Минприроды РФ утвердило новую редакцию стратегии сохранения амурского тигра в России до 2034 года, сообщили ТАСС в пресс-службе центра «Амурский тигр», который является партнером министерства по реализации стратегии.

Минприроды РФ утвердило новую редакцию стратегии сохранения амурского тигра в России до 2034 года, сообщили ТАСС в пресс-службе центра «Амурский тигр», который является партнером министерства по реализации стратегии.
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