Какой сегодня праздник: 20 декабря – День работника органов безопасности России

День работника органов безопасности России (День чекиста, День ФСБ) отмечается 20 декабря. Этот официальный праздник посвящен тем людям, которые самоотверженно защищают государственную и национальную безопасность.
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