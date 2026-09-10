"У вас есть три дня": Путин передал Лондону суровый привет

Путин на фоне провокаций Лондона передал ему "привет". И чтобы научиться дышать под водой, у британцев есть всего три дня, заметили в китайском Sohu.
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"...чтобы научиться дышать под водой, у британцев есть всего три дня, заметили в китайском Sohu. Ибо "Посейдон" не предупредит, когда явится.". "Грозно", однако! НО, он, Путин,совсем недавно так же "грозно" ПОВТОРНО заявил НА ВЕСЬ МИР про какую то "новую" (ПОВТОРНО!!!) и посоветовал западным дипломатам ПОКИНУТЬ Киев ибо начинает бить "по центрам принятия решений" Украины...!!! Янки ПОВЕРИЛИ и убрались, другие ПО ХИХИКАЛИ и ОСТАЛИСЬ... Ну и...? А аж и ДО СИХ ПОР НИ ХРЕНА (как, впрочем, всегда!) НЕТ НИ КАКИХ "...по центрам", один ТОЛЬКО ТРЁП! Так и с "Посейдоном" - ОДИН ТОЛЬКО ТРЁП будет. Проверено и не однократно! Не способен он ни на что подобное... Он у нас и сам то всё больше иммитация, чем что то настоящее. Вот и дела у него такие же. Да и Россия - матушка в этом же духе стала. "Каков поп, таков и приход"! Не знаю кому как, но грустно и стыдно это... Мне лично... По крайней мере! "Камо грядеши...", Россия-Мать?
Очередное "нанесем удар по центрам принятия решений" ? Болтать надо меньше, а делать больше. А мелкобритания давно должна стать частью океана. Только воля для этого нужна, а не поболтать. Потому нас никто и не боится.
Кто, наконец, даст Озверин коту Леопольду???
Прямо сразу удар "Посейдоном" по Британии в ответ на провокационные поставки крылатых ракет киевскому режиму - это "писанина" для англичан, чтобы объяснить ухудшение их жизни и необходимость финансово поддерживать неонацистов на Украине. Другое дело что в случае войны с НАТО первый удар по острову будет точно.
а что мешало раньше? захарова видать не в курсе, что на Донбасс летели английские ракеты? что то изменилось? или главное завонять духом анкориджа?
делать надо,а не трындеть.