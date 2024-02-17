Четыре человека, включая ребёнка, погибли при обстреле ДНР

Снаряд попал в многоквартирный жилой дом.фото: t.me/RosgvardOfficial--> Жертвами обстрела ВСУ посёлка Пантелеймоновка в Донецкой Народной Республике стали четыре человека, среди них — несовершеннолетняя девочка, сообщает 17 февраля представительство ДНР в СЦКК.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии