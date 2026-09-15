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Регионы России

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IO Interactive выпустила обновление с трассировкой пути для 007 First Light

IO Interactive выпустила обновление с трассировкой пути для 007 First Light

Разработчики игры 007 First Light представили долгожданное обновление, в котором реализована поддержка трассировки пути и технологии DLSS 4.

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