Предсказано, как ЦБ поступит со ставкой и что произойдет с доходностью депозитов

К концу 2024 года ключевая ставка может составить 14%, а максимальные ставки по вкладам опустятся до 12%, заявил заместитель директора департамента развития розничного бизнеса АО «Свой Банк» (Группа IDF Eurasia) Вадим Шамин в комментарии для Банки.