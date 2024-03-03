Предсказано, как ЦБ поступит со ставкой и что произойдет с доходностью депозитов

К концу 2024 года ключевая ставка может составить 14%, а максимальные ставки по вкладам опустятся до 12%, заявил заместитель директора департамента развития розничного бизнеса АО «Свой Банк» (Группа IDF Eurasia) Вадим Шамин в комментарии для Банки.
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