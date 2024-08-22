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Отец погибшего в Екатеринбурге Далера хочет взыскать с мужа опекунши 5 миллионов

Отец погибшего в Екатеринбурге Далера хочет взыскать с мужа опекунши 5 миллионов

В такую сумму мужчина оценил нанесённый ему супругами Наумовыми моральный вредОтец погибшего в Екатеринбурге пятилетнего Далера потребовал с мужа опекунши мальчика, Александра Наумова, пять миллионов рублей.

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