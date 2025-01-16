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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Ардашев о болезнях Большунова: «Этот вопрос мне уже надоел. Желаю Саше только здоровья, но его нынешнее состояние – сугубо его дело»

– Какая мысль сейчас преобладает? Пока Большунов не в форме, нужно ковать медали? Или – жаль, что Большунов не в оптимальном состоянии, так обыгрывать его было бы интереснее? – Конечно, интереснее, когда Саша в оптимальной форме.

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