Ардашев о болезнях Большунова: «Этот вопрос мне уже надоел. Желаю Саше только здоровья, но его нынешнее состояние – сугубо его дело»

– Какая мысль сейчас преобладает? Пока Большунов не в форме, нужно ковать медали? Или – жаль, что Большунов не в оптимальном состоянии, так обыгрывать его было бы интереснее? – Конечно, интереснее, когда Саша в оптимальной форме.