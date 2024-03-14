Теперь точно: станет ли Дима Билан отцом в ближайшее время

Дима Билан. Фото: pravda-nn.ruДима Билан опроверг слухи, что станет отцом Популярный российский певец Дима Билан снова привлек внимание публики после появления слухов, что его помощница ожидает от него ребенка.
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