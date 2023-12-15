В Новосибирске начался суд над насмерть сбившим женщину сыном алтайского депутата

Представитель "золотой" молодёжи сел за руль под алкоголем и наркотиками.Суд в Новосибирске начал рассмотрение уголовного дела в отношении 21-летнего сына алтайского депутата Александра Бушкова, который насмерть сбил женщину на Октябрьской магистрали.
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