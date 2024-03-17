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Свыше 55% петербуржцев проголосовали на выборах президента

Свыше 55% петербуржцев проголосовали на выборах президента

Городская избирательная комиссия представила актуальные данные по явке в городе на Неве. К утру заключительного дня голосования на выборах гражданский долг исполнили свыше 2,1 млн жителей культурной столицы.

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