14 квартирами завладели “черные риелторы” в Карагандинской области

В мае текущего года управлением по борьбе с организованной преступностью департамента полиции Карагандинской области пресечена противоправная деятельность группы так называемых “черных риелторов”, передает Polisia.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии