Известный во всем мире эксперт по кибербезопасности назвал критической ситуацию, когда уровень защищенности инфраструктуры намного ниже профессионализма атакующих

﻿﻿Всемирно известный эксперт по кибербезопасности назвал критической ситуацию, когда уровень безопасности инфраструктуры значительно ниже профессионализма злоумышленников Абсолютно вся инфраструктура в мире – от смартфона до электростанции – построена на небезопасных операционных системах.