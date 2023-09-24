Энциклопедия Техники

450 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • tsan tsan
    Что за чудаки сочиняют заголовки ? Или дураки ? "Себестоимость плёнки превышает затраты на производство полиэтиленово...На данный момент ...
  • Россиянин
    Меня приписали к татарам, хотя к татарам я не имею никакого отношения. Я мишар. Представитель малой народности. Проис...Великая Булгария ...
  • Анфиса Иванова
    Это что за автор? это что за бредятина Швеция-Швейцария...На крыше поезда раздавал паспорта, а немцы стояли в тамбуре...Зачем советская в...

Известный во всем мире эксперт по кибербезопасности назвал критической ситуацию, когда уровень защищенности инфраструктуры намного ниже профессионализма атакующих

Известный во всем мире эксперт по кибербезопасности назвал критической ситуацию, когда уровень защищенности инфраструктуры намного ниже профессионализма атакующих

﻿﻿Всемирно известный эксперт по кибербезопасности назвал критической ситуацию, когда уровень безопасности инфраструктуры значительно ниже профессионализма злоумышленников Абсолютно вся инфраструктура в мире – от смартфона до электростанции – построена на небезопасных операционных системах.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх