Известный во всем мире эксперт по кибербезопасности назвал критической ситуацию, когда уровень защищенности инфраструктуры намного ниже профессионализма атакующих

Всемирно известный эксперт по кибербезопасности назвал критической ситуацию, когда уровень безопасности инфраструктуры значительно ниже профессионализма злоумышленников Абсолютно вся инфраструктура в мире – от смартфона до электростанции – построена на небезопасных операционных системах.
Популярные статьи
- Вторая Мировая: день за днём. 29 июля 1941 года. Тридцать восьмой день Великой Отечественной войны
- Авиационный комплекс дальнего радиолокационного обзора и наведения получил новую электронику с большей производительностью и быстродействием
- Конвертеры озона – обязательная составляющая системы безопасности всех самолетов
Свежие комментарии