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Царьград

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MR и INST Group: 83% русских готовы чаще заниматься спортом

MR и INST Group: 83% русских готовы чаще заниматься спортом

В конце июня девелопер MR и компания INST Group провели опрос среди 3,4 тысячи жителей русских городов, выяснив, что 83,2% готовы заниматься спортом чаще при условии создания современной спортивной инфраструктуры рядом с их домом.

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