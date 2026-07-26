MR и INST Group: 83% русских готовы чаще заниматься спортом

В конце июня девелопер MR и компания INST Group провели опрос среди 3,4 тысячи жителей русских городов, выяснив, что 83,2% готовы заниматься спортом чаще при условии создания современной спортивной инфраструктуры рядом с их домом.
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