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Гороскоп

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Ignio.com Лев. Еженедельный ювелирный гороскоп за 2 - 8 сентября

Ignio.com Лев. Еженедельный ювелирный гороскоп за 2 - 8 сентября

Сейчас вам лучше отказаться от ювелирных украшений. Дело в том, что ваше настроение в этот период будет настолько неустойчиво, что энергетическое влияние камней на события вашей жизни окажется, скорее, негативным.

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