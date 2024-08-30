Ignio.com Лев. Еженедельный ювелирный гороскоп за 2 - 8 сентября

Сейчас вам лучше отказаться от ювелирных украшений. Дело в том, что ваше настроение в этот период будет настолько неустойчиво, что энергетическое влияние камней на события вашей жизни окажется, скорее, негативным.
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