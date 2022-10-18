Немцы пообещали украинцам оружие, которого еще не имеет сама немецкая армия

Лидер немецкой партии ХСС Маркус Седер заявил, что бундесвер еще не пользовался современной системой ПВО IRIS-T SLM, которую Берлин пообещал Украине, и призвал власти ФРГ создать из них «защитный щит над Германией».
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