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Немцы пообещали украинцам оружие, которого еще не имеет сама немецкая армия

Немцы пообещали украинцам оружие, которого еще не имеет сама немецкая армия

Лидер немецкой партии ХСС Маркус Седер заявил, что бундесвер еще не пользовался современной системой ПВО IRIS-T SLM, которую Берлин пообещал Украине, и призвал власти ФРГ создать из них «защитный щит над Германией».

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