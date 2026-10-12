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Медицина 2.0

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Названы риски для здоровья при регулярном употреблении острой еды

Названы риски для здоровья при регулярном употреблении острой еды

При хронических заболеваниях острая пища становится катализатором воспаления, предупредил старший преподаватель кафедры хирургии медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов.

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