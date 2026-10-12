Названы риски для здоровья при регулярном употреблении острой еды

При хронических заболеваниях острая пища становится катализатором воспаления, предупредил старший преподаватель кафедры хирургии медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов.
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