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Газета.ру

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Дзюба заявил, что ему все равно на переход Соболева из "Спартака" в "Зенит"

Дзюба заявил, что ему все равно на переход Соболева из "Спартака" в "Зенит"

Бывший нападающий сборной России Артем Дзюба, который после ухода из московского "Локомотива" находится без команды, тремя словами отреагировал на переход форварда Александра Соболева из московского "Спартака" в петербургский "Зенит".

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