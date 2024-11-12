Немецкий депутат может лишиться поста из-за должности в Гнесинке

Немецкий виолончелист и депутат бундестага Германии Маттиас Моосдорф от правой партии Альтернатива для Германии (АдГ) может потерять звание из-за своей должности почетного профессора в Академии музыки имени Гнесиных.
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