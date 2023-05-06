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Бойцы ЧВК "Вагнер" начали массированный штурм трассы у Хромово: "Там просто ад"

Бойцы ЧВК "Вагнер" начали массированный штурм трассы у Хромово: "Там просто ад"

"Русская весна" рассказала о том, что происходит под Бахмутом"Русская весна" сообщает, что бойцы ЧВК "Вагнер" в зоне специальной операции по-прежнему стремятся прорвать оборону ВСУ и потому начали массированный штурм трассы у Хромово и Ивановского.

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