Как выбрать металлоискатель и как им пользоваться: советы для начинающих

Первый сигнал металлоискателя может превратить обычную прогулку в настоящее приключение. Однако большинство новичков быстро сталкиваются с реальностью: вместо золотых монет они находят крышки от бутылок, ржавые гвозди и куски металла.
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