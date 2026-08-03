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Как выбрать металлоискатель и как им пользоваться: советы для начинающих

Как выбрать металлоискатель и как им пользоваться: советы для начинающих

Первый сигнал металлоискателя может превратить обычную прогулку в настоящее приключение. Однако большинство новичков быстро сталкиваются с реальностью: вместо золотых монет они находят крышки от бутылок, ржавые гвозди и куски металла.

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Комментарии
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Леонид Руси
Всё исхожено, истоптано...
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1 м.