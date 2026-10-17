Фото Владимира Путина британская The Guardian включила в 39 новаторских снимков, которые, по мнению издания, перевернули представления о том, как мужчины ведут себя, одеваются и излучают власть.
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