Важно не пускать старость в голову или как меняется подход к возрасту

За последние десятилетия человечество фактически изменило само понятие возраста. Еще недавно 50–60 лет воспринимались как период постепенного ухода от активной жизни, однако сегодня эта граница заметно смещается.
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