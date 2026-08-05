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Пронедра

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Важно не пускать старость в голову или как меняется подход к возрасту

Важно не пускать старость в голову или как меняется подход к возрасту

За последние десятилетия человечество фактически изменило само понятие возраста. Еще недавно 50–60 лет воспринимались как период постепенного ухода от активной жизни, однако сегодня эта граница заметно смещается.

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