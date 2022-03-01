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Страны, закрывшие небо для российских самолётов. А где же США?

Страны, закрывшие небо для российских самолётов. А где же США?

На 27 февраля 19:00 МСК, 23 страны в мире и Европе закрыли воздушное пространство для российских самолетов: Австрия Бельгия Болгария Великобритания Германия Дания Ирландия Испания Италия Канада Латвия Литва Нидерланды Норвегия Польша Португалия Румыния Северная Македония Словения Франция Чехия Швеция Эстония Таким образом, можно подытожить, что почти все страны-шестёрки (кроме Финляндии, Швейцарии, Греции, Словакии, Венгрии и Хорватии, но с ними вопрос времени) свои национальные пространства для российской авиации закрыли.

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