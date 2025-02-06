Первого мигранта по новому закону выдворили из Новосибирской области

Новые правила высылки иностранных граждан заработали в России с 5 февраля. Теперь, согласно федеральному закону, мигрантам запрещается менять место жительства или место пребывания без разрешения органов внутренних дел.
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