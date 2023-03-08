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Соперник Жумагулова отреагировал на анонс боя: «Первый раз на PPV»

Нейт Мэнесс в своем твиттере оставил реакцию на назначенный поединок в UFC с казахстанским файтером Жалгасом Жумагуловым: «Снова в деле шестого мая, на турнире UFC 288 в Ньюарке, штат Нью-Джерси.

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