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Отравительница с хлебозавода: в Краснодаре 45-летняя женщина взяла в заложники двоих коллег и отравила их насмерть

Отравительница с хлебозавода: в Краснодаре 45-летняя женщина взяла в заложники двоих коллег и отравила их насмерть

Отравительница с хлебозавода: в Краснодаре 45-летняя женщина взяла в заложники двоих коллег и отравила их насмерть По информации ТГ-канала SHOT, настоящий триллер развернулся в квартире дома на улице Снесарева.

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