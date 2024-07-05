Отравительница с хлебозавода: в Краснодаре 45-летняя женщина взяла в заложники двоих коллег и отравила их насмерть По информации ТГ-канала SHOT, настоящий триллер развернулся в квартире дома на улице Снесарева.
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