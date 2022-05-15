Следком РФ расследует обстрел белгородского поселка Середа

Как пишет телеграм-канал СК РФ, населенный пункт был обстрелян с украинской стороны. - Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил подчиненным зафиксировать и расследовать факт обстрела села в Белгородской области, - сказано в заявлении.