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Следком РФ расследует обстрел белгородского поселка Середа

Следком РФ расследует обстрел белгородского поселка Середа

Как пишет телеграм-канал СК РФ, населенный пункт был обстрелян с украинской стороны. - Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил подчиненным зафиксировать и расследовать факт обстрела села в Белгородской области, - сказано в заявлении.

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