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ВС России ударили по цеху по сборке БПЛА ВСУ на Днепропетровщине

ВС России ударили по цеху по сборке БПЛА ВСУ на Днепропетровщине

Представитель действующего в различных регионах Украины подпольного движения Сергей Лебедев проинформировал о том, что в ночной период Вооружённые силы Российской Федерации нанесли серию ударов по Днепропетровщине.

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