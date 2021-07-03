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Нужна ли нам подконтрольная мировой закулисе Германия?

Нужна ли нам подконтрольная мировой закулисе Германия?

Практически вся верхушка немецких государственных, силовых и медийных  структур находится под каблуком у глобалистского «интернационала», что создает реальную угрозу не только интересам самой Германии, но и безопасности Российской Федерации В некоторых местных СМИ «общечеловеческой» выделки активно муссируется тема  безобразного поведения военнослужащих бундесвера, с каковым злом активно борется тамошняя министерка обороны (это у них называется феминитив)  Аннегрет Крамп-Карренбауэр.

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Александр
К ней как обращаются: Тетя Аня? Она их заставит руки мыть и не ссать на стульчак.
валерий лисицын
Не тот нонче немец пошёл , какой то зашуганный . Им страхилатину ненормальную подсунули командовать а они и пукнуть боятся.
Леонид
С германцами следует дружить и постепенно перевоспитывать немчуру на свой лад. Шутка ли, столько лет под пиндосовским разложением...
Людмила Нефедова
!!!
Valdemaras Orlauskas
Бред какой-то публикует Селиванов. Как Германия,так и её армия - их личное дело и если там ведутся какие-либо реформы,то пусть они сам в этом разбираются. Ведь сам автор заметил,что немцам воспоминания о гитлеризме вызывают стойкое отторжение. И вообще Селиванов не в состоянии определиться,эти реформы призваны разложить армию или сплотить для повторения пробы управлять миром - мечется в догадках как крыса между двумя кормушками. Российские политолухи раньше воспевали Урсулу фон дер Ляйнен,а теперь поливают её грязью - ещё одно доказательство,что у крыс нет никаких ориентиров,кроме пустословия ради корма.
Леонид
Литовских олухов с российскими часом не попутал? Не припомню, чтобы кто-то из отечественных полит-писюнов, при здравом уме и твердой памяти, восхвалял "гинекологиню о семи детях" на должности военного министра Германии. Скорее, все были в полном ахуе...или Аахене. :о) Бабские издевательства над человеком с ружьем до добра не доведут в любой армии. И , тем более, там, где частично тевтонский дух еще сохранен. На востоке.
Valdemaras Orlauskas
Для именно иаких хамов как Вы,напоминаю - года Меркель стояла против СП-2,именно Урсула фон дер Ляйнен призывала согласиться с российским проектом. За что её и хвалиои в российском политикуме.
Леонид
Ты гля, ишо один патриций... Володя Орлов в девичестве? :о))) Ну, вообщем, когда нежные поэтические натуры желают прищучить своих оппонентов за неправду, они обычно ссыль дают...в противном случае имеет место быть чистое балабольство. Как-то так. А Урсулку за ее оборонные дела только ленивый негр не пинал...именно при ней появилось определение "Разооруженные силы Германии".
Алексей Горшков
А мне кажется - ДРУЖИТЬ с Германией надо! Конечно - после поведения её граждан во время Великой Отечественной войны нам это будет нелегко...Но я как историк по образованию,заметил - если Германия нам друг - в Европе спокойно,а уж если мы враги - всю Европу раздолбаем с обеих сторон! Кому это выгодно - очевидно АНГЛОСАКСАМ !!! Вот они вечно и науськивают нас друг на друга - в ХХ веке у них это дважды получилось! Как немцы не поймут,что настоящий враг не мы,а англосаксы - к тому же оккупирующие их ДО СИХ ПОР !!! Вообще-то,до немцев,кажется уже стало доходить - позиция по "Северному потоку-2" - в их интересах и интересах России - как бы американцы и их шавки не сопротивлялись, ПРОДАВИЛИ ЖЕ !!!
Мухтар Муслихов
+++++ на все 100!!!!
Мухтар Муслихов
Практически с всеми представителями сегодняшней гейропы пересекался по делам и случаем, в результате сложилась устойчивая прерогатива уважения ( не претендую на истину): немцы - фины - шведы, а остальное не заслуживает внимания. Мне симпатичны люди, имеющие свое мнение и способные его отстаивать - "не подкаблучные, а подлинно суверенные, независимые от внешних манипуляторов". Пасека состоит из улей, а ульи из пчел - пчелка определяет качество улья, а улья определяют силу пасеки и в целом свойства меда от этого пчеловода. Ошибаюсь?
Альбина Колесникова
согласна на все 100% с о статьей

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