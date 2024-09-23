Отец умерших от отравления детей под Красноярском единственный принял лекарство

t.me/ГСУ СК России по Красноярскому краю Отец детей, которые умерли после отравления неизвестным веществом в селе Красная Сопка Красноярского края, единственный из всей семьи принял лекарство при ухудшении самочувствия.
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