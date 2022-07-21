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Россия не желает принимать отремонтированную турбину для «Северного потока»

Россия не желает принимать отремонтированную турбину для «Северного потока»

Вопреки всем возможным препятствиям и санкциям, отремонтированная турбина Siemens отправлена Канадой в Германию, которая собирается передать ее России.

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