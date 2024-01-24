Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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  • Александр24
    Может быть Лукашенко и не признаёт поэтому эти недоделанные "государства"?Абхазия - страна ...
  • Андрей
    Кто его выдвигает. Чего добились его команды?Жена Валерия Карп...
  • людмила бер
    Все предсказуемо...обозвали себя Страной и самостоятельной, а дальше?.... мозгов не хватает руководить Государством.....Абхазия - страна ...

Почему сейчас распространять слухи можно, а раньше было нельзя?

Почему сейчас распространять слухи можно, а раньше было нельзя?

В 1941 всесоюзный староста Михаил Калинин подписал указ, согласно которому распространители «ложных слухов, возбуждающих тревогу среди населения» карались заключением в тюрьму на срок от 2 до 5 лет — это при условии, что они распространяли слухи по своей глупости, а не по злому умыслу, прямо работая на немцев.

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