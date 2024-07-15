Финансовой культуры нет: почему россиян по-прежнему пугает инвестирование

Фото: dycpoisk.ru В России отношение к финансам имеет ряд особенностей. Кредиты – это страшно и плохо, инвестиции – обман и лохотрон, а самый надежный способ копить – хранить наличные рубли в банке или под матрасом, иногда покупая доллары.