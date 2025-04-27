В ГУП «Петербургский метрополитен» объяснили, почему на «Удельной» сразу после открытия перестал работать один эскалатор.
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В ГУП «Петербургский метрополитен» объяснили, почему на «Удельной» сразу после открытия перестал работать один эскалатор.