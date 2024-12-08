Царьград ФОТО: КОЛЛАЖ ЦАРЬГРАДА Уральский полпред Артём Жога может впервые после назначения пообщаться с Владимиром Путиным в конце года - но до прямой линии президента.
Жога принял бой в одиночку. Пришло время отчитываться
Комментарии
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СП
Светлана Позднякова
Божьего благословения и защиты Высших Сил Жоге!Здоровья и помощи истинных патриотов!Таких бы в каждый город России!!
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2 час.
ЮЮ
Юлия Юлия
Жога! Россия с тобой!
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2 час.
ВУ
Варлам Устрялов
Успехов и Здоровья Жоге!
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1 час.
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