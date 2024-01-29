Несекретные мат...
Нет ничего тайногоОбзорно
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Несекретные материалы

14 278 подписчиков

Илон Маск про ситуацию в Техасе глазами россиян. Точно - наш человек

Илон Маск про ситуацию в Техасе глазами россиян. Точно - наш человек

Нет, всё-таки, как ни крути, не дают Илону покоя ни россияне, ни наша страна. То он с Медведевым переписывается, соревнуясь в остроумии, то открыто заявляет, что на работу старается брать именно наших соотечественников, отличающихся, помимо отличного образования, живым складом ума, то вообще - Старлинк у границ крымского полуострова включать отказывается.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх