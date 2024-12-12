Иностранные войска под видом миротворцев разделят Украину и никогда не выйдут – полковник СБУ

Иностранные войска, введенные на Украину в качестве миротворцев, по факту станут оккупантами. Об этом в эфире видеоблога политолога Вадима Карасева заявил полковник СБУ в отставке, военный эксперт Олег Стариков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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